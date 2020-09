Distanti ma carichi | ‘I Mortali’ Colapesce e Dimartino a Bologna “resuscitano” il live

Leggi su dire

(Di sabato 12 settembre 2020) BOLOGNA – Una serata tra ‘I mortali’ per sentirsi un po’ più vivi. Colapesce e Dimartino arrancano un po’, ma nel complesso funzionano bene, anzi benissimo, e per la seconda serata di “Tutto molto bello”, il festival bolognese che unisce musica e calcetto, presentano un live che in poco meno di due ore smorza il dispiacere dei concerti annullati a causa del coronavirus.