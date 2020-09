Crysis Remastered supporterà il ray-tracing anche su PS4 e Xbox One – VIDEO (Di sabato 12 settembre 2020) Sapevamo già che Crysis Remastered avrebbe supportato il ray-tracing se si disponeva dell’hardware del PC per eseguirlo. Tuttavia, prima del rilascio su PC e sulle attuali console, Crytek ha annunciato questa settimana che, per la prima volta, in questa generazione di console, la PS4 Pro e Xbox One X offriranno il supporto del ray-tracing – perché apparirà nelle attuali versioni per console di Crysis Remastered. Il CryEngine di Crytek fornisce il ray-tracing basato su software, permettendo all’hardware della generazione attuale di supportare la funzionalità. Già nel 2019, lo studio aveva mostrato la demo Neon Noir Tech, che, secondo Crytek, è stata sviluppata utilizzando una versione ... Leggi su nonsolo.tv (Di sabato 12 settembre 2020) Sapevamo già cheavrebbe supportato il ray-se si disponeva dell’hardware del PC per eseguirlo. Tuttavia, prima del rilascio su PC e sulle attuali console, Crytek ha annunciato questa settimana che, per la prima volta, in questa generazione di console, la PS4 Pro eOne X offriranno il supporto del ray-– perché apparirà nelle attuali versioni per console di. Il CryEngine di Crytek fornisce il ray-basato su software, permettendo all’hardware della generazione attuale di supportare la funzionalità. Già nel 2019, lo studio aveva mostrato la demo Neon Noir Tech, che, secondo Crytek, è stata sviluppata utilizzando una versione ...

