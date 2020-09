Calciomercato Juventus, il colpo in attacco arriva dal Milan: via allo scambio (Di sabato 12 settembre 2020) Il Calciomercato della Juventus vive ore sempre più bollenti: con l’addio che sembrerebbe prossimo, di Gonzalo Higuain, i bianconeri si trovano senza prime punte. La pista che porta il desideratissimo Luis Suarez sarebbe quella meglio scandagliata e più prossima a trovare un esito positivo, come anche affermato dal responsabile dell’area tecnica Cherubini. Nelle idee di Andrea Pirlo, però una sola punta di esperienza potrebbe non bastare, soprattutto prevedendo il numero di partite da sostenere. Nel progetto di ringiovanimento della rosa, infatti, rientra questa prospettiva: cercare di avere una riserva affidabile, giovane e possibilmente di qualità. Non è un caso che un nome molto chiacchierato è quello di Moise Kean, che sembrerebbe anche vicino a tornare in bianconero. Ma Fabio Paratici starebbe ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 12 settembre 2020) Ildellavive ore sempre più bollenti: con l’addio che sembrerebbe prossimo, di Gonzalo Higuain, i bianconeri si trovano senza prime punte. La pista che porta il desideratissimo Luis Suarez sarebbe quella meglio scandagliata e più prossima a trovare un esito positivo, come anche affermato dal responsabile dell’area tecnica Cherubini. Nelle idee di Andrea Pirlo, però una sola punta di esperienza potrebbe non bastare, soprattutto prevedendo il numero di partite da sostenere. Nel progetto di ringiovanimento della rosa, infatti, rientra questa prospettiva: cercare di avere una riserva affidabile, giovane e possibilmente di qualità. Non è un caso che un nome molto chiacchierato è quello di Moise Kean, che sembrerebbe anche vicino a tornare in bianconero. Ma Fabio Paratici starebbe ...

DiMarzio : #Juventus, nome nuovo per l'attacco: ipotesi #Giroud - DiMarzio : Il #Villarreal ha chiesto informazioni alla #Juventus per #DeSciglio - DiMarzio : #Higuain, in arrivo risoluzione con la #Juventus: giocherà con l'#InterMiamiCF #Calciomercato - StefaniaStefyss : RT @calciomercatoit: ?? Sabatino Durante fa il punto sull'esame di italiano di #Suarez, che sbloccherebbe il suo arrivo alla #Juventus: 'Ecc… - StefaniaStefyss : RT @Pedro_mn88: E #SUAREZ e #vidal non ci sono... #juve #calciomercato #juventus -