Calciomercato Benevento – Affari e trattative 12 settembre

Leggi su giornal

(Di sabato 12 settembre 2020) La prossima settimana vedrà probabilmente nuoveda definire per il, che è sicuramente tra le società neopromosse più attive in questa finestra di mercato, per non ricoprire ancora una volta il ruolo da outsider, come nella stagione di esordio in massima serie. Mercato in entrata Dopo aver rinforzato il reparto offensivo con gli innesti di Lapadula e Caprari, il club campano pensa anche alla linea di centrocampo e nelle ultime ore sembra essere tornato in auge il nome di Rade Krunic, centrocampista 26enne del Milan, arrivato alcuni anni fa dall’Empoli in rossonero come Bennacer. Rispetto a quest’ultimo, il centrocampista bosniaco ha avuto difficoltà ad imporsi a Milano e non viene considerato incedibile dalla società meneghina: già lo scorso febbraio il ...