Barcellona, Koeman su Messi: "Deve migliorare a livello fisico" (Di sabato 12 settembre 2020) "Tutti hanno giocato 45′, ma manca la forma fisica. Ho visto diverse cose che mi sono piaciute, come il gioco sviluppato sulle corsie esterne. Tutti i giocatori hanno chiuso il match senza problemi fisici". Così al'allenatore del Barcellona Ronald Koeman dopo il match contro il Gimnastic. Il tecnico ha parlato anche di Messi ai microfoni: "Ha mostrato di avere lo stesso spirito del primo giorno, si è allenato bene anche durante il giorno di riposo, ma deve migliorare a livello fisico come tutti", ha concluso Koeman.

