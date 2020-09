Arriva a Venezia ma cade scendendo dalla barca Entrata da diva rovinata per la vip

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 12 settembre 2020)‘daper la giovanissima vip che, bellissima e vestita di tutto punto, stava facendo il suo ingresso trionfale sul red carpet della Mostra del Cinema di. Peccato che poi si cadutagondola e il tutto, nemmeno a dirlo, è successo di fronte a uno stuolo di fotografi pronti a immortalare quello che è stato un vero e proprio scivolone. Praticamente in tutti i sensi. Fortunatamente però non le è successo niente e il suo ingresso è stato comunque strepitoso non appena si è ‘ricomposta’ e di sicuro ricorderà a lungo la sua prima volta sulla passerella di. Lei è la bellissima e seguitissima Elisa Maino, tiktoker e volto di L’Oreal Paris di ...