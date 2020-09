Ammonite di Francis Lee | con Kate Winslet e Saoirse Ronan al Tiff

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 12 settembre 2020)diLee al Toronto Film Festival. Stiamo seguendo per voi il Toronto Film Festival, e presentiamo oggi un film molto atteso “” diLee con. Le due attrici sono le protagoniste di questa cruda storia d’amore tra un paleontologo solitario e una ricca moglie in lutto nel Dorset del XIX secolo.hanno entrambe mostrato una gamma, una profondità e un’intensità eccezionali sullo schermo, marivela nuovi colori. In questa storia di uno scienziato visionario e della giovane donna che cambia la sua vita, queste due star offrono ...