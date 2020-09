12 settembre: in Fvg 593 positivi (+21), calano terapie intensive (Di domenica 13 settembre 2020) Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 593 (21 più di ieri). Due pazienti (uno meno di ieri) sono in cura in terapia intensiva, mentre 18 sono ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (349 in totale). Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute. Oggi sono stati rilevati 39 nuovi contagi; quindi, analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus sono 4.112: 1.532 a Trieste, 1.321 a Udine, 915 a Pordenone e 331 a Gorizia, alle quali si aggiungono 13 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.170, i clinicamente guariti sono 7 e le persone in isolamento 566. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 68 a Pordenone e 7 a Gorizia. Leggi su udine20 (Di domenica 13 settembre 2020) Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 593 (21 più di ieri). Due pazienti (uno meno di ieri) sono in cura in terapia intensiva, mentre 18 sono ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (349 in totale). Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute. Oggi sono stati rilevati 39 nuovi contagi; quindi, analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus sono 4.112: 1.532 a Trieste, 1.321 a Udine, 915 a Pordenone e 331 a Gorizia, alle quali si aggiungono 13 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.170, i clinicamente guariti sono 7 e le persone in isolamento 566. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 68 a Pordenone e 7 a Gorizia.

