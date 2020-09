Un funambolo spiega come tenere a bada la paura | al via il primo dei 12 dialoghi de “La via selvatica” – Il video

Leggi su open.online

(Di sabato 12 settembre 2020) «È è un gesto autentico, senza menzogne, non ha sovrastrutture mentali». Così Andrea Loreni,da grandi altezze, descrive cosa significhi per lui camminare sulla fune e gestire il problema dell’equilibrio e della. Questi i temi delappuntamento con “La via selvatica”, il progetto curato da Matteo Caccia e proposto dalla famiglia Ceretto, composto da 12attraverso i quali esplorare le esperienze profonde dei protagonisti. «Quando Andrea Loreni cammina sul cavo si porta con sé ognuno di noi. Non è solo unè un uomo che cerca la via più ostinata alla verità, senza, senza infingimenti – ...