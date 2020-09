"Turiste minorenni prima drogate e poi stuprate, si sono difese anche a morsi da 8 persone" (Di venerdì 11 settembre 2020) “Le ragazze sono forti, tenaci, stanno meglio e mi auguro che possano sostenere l’accusa con fermezza, decisione e chiarezza, e ricordando tutti i particolari. In un primo momento non erano in grado di ricordare tutti i dettagli, erano sotto choc e inoltre sotto l’effetto di sostanze allucinogene che avevano ingerito non per loro volontà. Questi balordi gliele hanno somministrate e poi hanno abusato di loro”. Lo ha spiegato a LaPresse l’avvocato Giuseppe Rago, legale delle famiglie delle due minorenni inglesi vittime della violenza sessuale avvenuta durante una festa in una villa a Marconia di Pisticci (Matera) nella notte tra il 7 e l′8 settembre. Questa mattina per l’episodio sono state arrestate quattro persone, che hanno tra i 19 e i 23 anni.Oltre ai quattro ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 11 settembre 2020) “Le ragazzeforti, tenaci, stanno meglio e mi auguro che possano sostenere l’accusa con fermezza, decisione e chiarezza, e ricordando tutti i particolari. In un primo momento non erano in grado di ricordare tutti i dettagli, erano sotto choc e inoltre sotto l’effetto di sostanze allucinogene che avevano ingerito non per loro volontà. Questi balordi gliele hanno somministrate e poi hanno abusato di loro”. Lo ha spiegato a LaPresse l’avvocato Giuseppe Rago, legale delle famiglie delle dueinglesi vittime della violenza sessuale avvenuta durante una festa in una villa a Marconia di Pisticci (Matera) nella notte tra il 7 e l′8 settembre. Questa mattina per l’episodiostate arrestate quattro, che hanno tra i 19 e i 23 anni.Oltre ai quattro ...

