Traffico Roma del 11-09-2020 ore 13 | 30

(Di venerdì 11 settembre 2020) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati in redazione Sonia cerquetani su via del Porto Fluviale per incidenteancora rallentato con code all’altezza di via del Gazometro incidente anche in Piazza Santa Maria della Pietà nei pressi di via Sebastiano Vinci sul Raccordo Anulare ilintenso sta provocando Code in carreggiata interna tra Prenestina e Appia e poi in esterna tra la Cristoforo Colombo e la Tuscolana file sulla via Appia tra Raccordo Anulare e via delle Capannelle forti rallentamenti su via di Tor Vergata altezza via Carlo Bertocchi direzione università su via Boccea nei pressi di via Gregorio XI nelle due direzioni rallentamenti poi sulla Cassia tra il raccordo anulare e via dei Due Ponti nei due sensi di marcia per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito ...