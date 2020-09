Test professioni santiarie, Consulcesi: domande poco pertinenti rischiano di lasciare fuori i più meritevoli (Di venerdì 11 settembre 2020) - «Ci risiamo! Anche i Test per le professioni sanitarie sembrano esser stati un gran pasticcio. Con domande poco pertinenti, molti candidati hanno l'impressione di aver studiato a vuoto per tutta l'estate». La denuncia arriva da Massimo Tortorella, Presidente Consulcesi, la più importante realtà legale a tutela dei professionisti sanitari che ha raccolto le perplessità di molti dei 72.522 candidati che ieri hanno affrontato il Test per entrare in uno dei 22 corsi di laurea delle professioni sanitarie. «Così come i Test di Medicina e i Test di Veterinaria, anche quelli per entrare nei corsi di laurea delle professioni sanitarie ... Leggi su liberoquotidiano

nicladidonna : RT @stjimmymustdie: Per favore uscite le risposte del test di professioni sanitarie che sto impazzendo - GenioIncompres8 : Test Professioni Sanitarie 2020, domande non pertinenti: l'allarme | - stjimmymustdie : Per favore uscite le risposte del test di professioni sanitarie che sto impazzendo - tempostretto : Il 30 ottobre i test per i CdL magistrali delle professioni sanitarie - Fabrizio_Micari : RT @unipa_it: CdL in Professioni Sanitarie e Nursing | Avviso vincitori Se hai superato il test con esito positivo immatricolati entro il… -