Scuola, positivi 13 mila docenti dopo i test sierologici: vanno sostituiti (Di venerdì 11 settembre 2020) Al già alto numero di cattedre scoperte si sono aggiunte quelle che dovranno lasciare 13 docenti risultati positivi al test sierologico. Il giorno d'inizio del nuovo anno scolastico è stato fissato dal governo per il prossimo lunedì 14 settembre. Una data che per molte scuole è impossibile da rispettare, non a caso sono già sette

