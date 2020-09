Roma, i Friedkin sono di nuovo a Trigoria: secondo contatto con la squadra (Di venerdì 11 settembre 2020) Dan e Ryan Friedkin sono di nuovo a Trigoria per un secondo contatto con la squadra giallorossa: i dettagli Come riporta il Corriere dello Sport, Dan e Ryan Friedkin sono tornati a Trigoria questa mattina per un nuovo contatto con la squadra giallorossa. I due proprietari hanno lasciato il lussuoso hotel a Ladispoli intorno alle 9 a bordo di due auto nere: alle 9.45 hanno varcato i cancelli di Trigoria, prima dell’allenamento incontreranno nuovamente il tecnico Fonseca, poi si dedicheranno agli affari legati al club giallorosso. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

