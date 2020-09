Luca Onestini svolta: inviato per Anna Falchi su Rai 1 (Di venerdì 11 settembre 2020) Novità a C’è tempo per… programma condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini. Il nuovo inviato è l’ex tronista Luca Onestini. Luca Onestini diventa inviato per la Rai. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, ex tronista di Uomini e donne e speaker di RTL 102.5 è stato inserito nel grippo di lavoro di C’è tempo per…, programma in onda su Rai 1 e condotto da Anna Falchi e BeppeArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 11 settembre 2020) Novità a C’è tempo per… programma condotto dae Beppe Convertini. Il nuovoè l’ex tronistadiventaper la Rai. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, ex tronista di Uomini e donne e speaker di RTL 102.5 è stato inserito nel grippo di lavoro di C’è tempo per…, programma in onda su Rai 1 e condotto dae BeppeArticolo completo: dal blog SoloDonna

CarlaGigia : la d'urso rancorosa ed invidiosa non vuole nominare il clan rodriguez e Luca Onestini.............#pomeriggio5 - TV_Italiana : Da lunedì 14 settembre arriva un nuovo inviato a #CeTempoPer: sarà ex #UominieDonne Luca Onestini. - MondoTV241 : Giulia De Lellis rivede Ivana Mrazova dopo molto tempo (FOTO) #giuliadelellis - Chicca_colors : Luca Onestini inviato per #raiuno se lo merita tanto?? un po' di giovani volti in tv ???? #gfvip - Unf_Tweet : -