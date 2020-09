Lozano resta in azzurro, Gattuso ha bloccato la sua cessione (Di venerdì 11 settembre 2020) Lozano resterà, Gattuso blocca al sua partenza Nel corso di Tifosi Napoletani, trasmissione in oda su Tele A, il giornalista Massimo Sparnelli ha rilanciato una … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 11 settembre 2020)resterà,blocca al sua partenza Nel corso di Tifosi Napoletani, trasmissione in oda su Tele A, il giornalista Massimo Sparnelli ha rilanciato una … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

MarekNapoli : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Napoli, Lozano resta in azzurro - susydigennaro : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Napoli, Lozano resta in azzurro - petrazzuolo : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Napoli, Lozano resta in azzurro - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Napoli, Lozano resta in azzurro - apetrazzuolo : REPUBBLICA - Napoli, Lozano resta in azzurro -

Ultime Notizie dalla rete : Lozano resta REPUBBLICA - Napoli, Lozano resta in azzurro Napoli Magazine Live Napoli-Pescara 1-0 al 45’ pt: gol di Zielinski, palo di Koulibaly

Osimhen e Lozano. Dopo gli impegni con le rispettive nazionali restano fuori Insigne e Mertens. Non convocati e ufficialmente in lista di sbarco Milik e Llorente. ?? | In campo per il riscaldamento ?? ...

Live Napoli-Pescara 1-0: Koulibaly, palo su calcio d'angolo

Prove generali di campionato. Il Napoli torna allo stadio San Paolo per il test amichevole con il Pescara e Gattuto fa le prove a poco più di una settimana dall'esordio stagionale a ...

Osimhen e Lozano. Dopo gli impegni con le rispettive nazionali restano fuori Insigne e Mertens. Non convocati e ufficialmente in lista di sbarco Milik e Llorente. ?? | In campo per il riscaldamento ?? ...Prove generali di campionato. Il Napoli torna allo stadio San Paolo per il test amichevole con il Pescara e Gattuto fa le prove a poco più di una settimana dall'esordio stagionale a ...