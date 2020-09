Il treno ad alta velocità senza conducente più veloce del mondo è in Cina: raggiunge i 350km/h ed è super tecnologico (Di venerdì 11 settembre 2020) Recentemente la Cina ha realizzato una nuova aggiunta al suo inventario, già impressionante, di treni ad alta velocità con un nuovo treno intelligente autonomo. Il nuovo tipo di treno ad alta velocità che collega le città cinesi di Pechino e Zhangjiakou è in grado di raggiungere una velocità massima di 350km/h, che lo rende il treno autonomo più veloce del mondo in funzione. Il nuovo servizio, lanciato in vista delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, ridurrà il tempo di viaggio tra le due città da 3 ore a 45 minuti. La prima linea Pechino-Zhangjiakou, aperta nel 1909, impiegava circa 8 ore a compiere il tragitto di oltre 170km. I treni si avviano e ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 11 settembre 2020) Recentemente laha realizzato una nuova aggiunta al suo inventario, già impressionante, di treni advelocità con un nuovointelligente autonomo. Il nuovo tipo diadvelocità che collega le città cinesi di Pechino e Zhangjiakou è in grado dire una velocità massima di/h, che lo rende ilautonomo piùdelin funzione. Il nuovo servizio, lanciato in vista delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, ridurrà il tempo di viaggio tra le due città da 3 ore a 45 minuti. La prima linea Pechino-Zhangjiakou, aperta nel 1909, impiegava circa 8 ore a compiere il tragitto di oltre 170km. I treni si avviano e ...

