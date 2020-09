De Laurentiis positivo, De Magistris: «Comportamento assolutamente censurabile» (Di venerdì 11 settembre 2020) Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, ha parlato ad Agorà su Rai Tre del Comportamento di Aurelio De Laurentiis “E’ stato un Comportamento assolutamente censurabile“. Queste le parole di Luigi Magistris, sindaco di Napoli, ad Agorà Rai Tre, condotto da Luisella Costamagna, sul presidente del Napoli Calcio, Aurelio De Laurentiis che è risultato positivo al Coronavirus e che poche ore prima dell’esito del test ha preso parte all’incontro con venti presidenti delle società di serie A. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

sscnapoli : Aurelio De Laurentiis positivo al Covid-19 ?? - pisto_gol : Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è positivo al Covid-19. Ieri aveva partecipato alla riunione di Lega… - fanpage : ULTIM'ORA - Aurelio De Laurentiis è positivo al #coronavirus. E non sarebbe asintomatico - Bart1705 : RT @CatelliRossella: De Laurentiis positivo senza isolamento: la Serie A ha paura - CatelliRossella : De Laurentiis positivo senza isolamento: la Serie A ha paura -

Nuovi aggiornamenti sulla vicenda di Aurelio De Laurentiis, positivo al COVID-19. Il patron del Napoli inizialmente non si recava nemmeno a Milano proprio per paura di prendere il virus ma, ironicamen ...Palermo, contagi in aumento: all'ospedale Cervello esauriti i posti in terapia intensiva Aumentano i contagi in tutta la Sicilia, specialmente a Palermo, dove nell'ultimo mese sono stati 414 e dove si ...