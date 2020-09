Coronavirus | secondo lockdown in Israele In Francia quasi 10 000 positivi in un giorno – LIVE

Leggi su newsmondo

(Di venerdì 11 settembre 2020) Allarmein Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo.ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenticon le principali notizie sulla diffusione del Covid 19.news in Italia17.25 –in Italia, il bollettino dell’11 settembre16.30 – Il Centro Europeo Malattie boccia la riduzione della quarantena: “Impedisce la scoperta del 6 per cento dei casi”11.30 –inper la seconda volta L’torna nuovamente in. Per la seconda volta le autorità hanno disposto la chiusura totale per fronteggiare la diffusione del ...