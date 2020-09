Calciomercato | ufficiale il trasferimento di Florenzi al PSG L’Inter pensa ad Acerbi

Leggi su newsmondo

(Di venerdì 11 settembre 2020) Alessandroal PSG: è. L’Inter valutaal posto di Godin. MILANO – Alessandroal PSG: è. Il terzino ex Valencia si trasferisce in Francia in prestito con diritto di riscatto da parte del club transalpino. Difficile vederlo in campo nella sfida di domenica 13 settembre 2020 contro l’Olympique Marsiglia. Più probabile un suo impegno nel recupero della prima giornata o nel quarto turno di campionato. Il mercato in entrata in casa giallorossa continua ad essere bloccato con Fonseca che aspetta rinforzi importanti per cercare di centrare la Champions League. E il primo acquisto potrebbe essere proprio Milik con il Napoli che ormai lo considera fuori dai piani. Le altre operazioni Il Cagliari è ad un passo ...