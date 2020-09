Calciomercato Juventus, Suarez con Morata: annuncio dalla Spagna (Di venerdì 11 settembre 2020) NEWS Calciomercato Juventus – Luis Suarez e Alvaro Morata, doppio centravanti dalla Spagna in orbita Calciomercato della Juventus. Ancora non trova risoluzione l’intrigo in attacco per i bianconeri di Andrea Pirlo. Con Dzeko sempre più in stand-by e l’ultima idea che porta a Giroud in auge, la piazza dei campioni d’Italia vorrebbe capire quale sarà il numero nove del futuro che affiancherà i già numerosi campioni presenti in rosa. Sia il bomber del Barcellona che quello dell’Atletico Madrid farebbero gola a Fabio Paratici e all’intera dirigenza piemontese: per il primo sarebbe una nuova avventura dopo anni magici in Catalogna, mentre per il secondo si tratterebbe di un gradito ritorno ... Leggi su tuttojuve24

