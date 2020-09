Cagliari-Roma: i convocati di Fonseca per l’amichevole 2020 (Di venerdì 11 settembre 2020) La Roma ha reso nota la lista dei convocati per l’amichevole del precampionato 2020 in casa del Cagliari. La sfida, in programma alle ore 18.00 di sabato 12 settembre alla Sardegna Arena, rappresenterà la terza uscita stagionale dei giallorossi, dopo le vittorie ottenute contro Sambenedettese (4-2) e Frosinone (4-1). Di seguito i convocati scelti da Paulo Fonseca. Portieri: Pau Lopez, Filippo Berti, Antonio MiranteDifensori: Rick Karsdorp, Juan Jesus, Davide Santon, Amir Feratovic, Gianluca Mancini, Moustapha Seck, Devid Bouah, Leonardo Spinazzola, Roger Ibanez, Riccardo CalafioriCentrocampisti: Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini, Diego Perotti, Gonzalo Villar, Jordan Veretout, Amadou DiawaraAttaccanti: Henrikh Mkhitaryan, Edin Dzeko, Cengiz Under, Mirko Antonucci. Leggi su sportface (Di venerdì 11 settembre 2020) Laha reso nota la lista deiper l’amichevole del precampionatoin casa del. La sfida, in programma alle ore 18.00 di sabato 12 settembre alla Sardegna Arena, rappresenterà la terza uscita stagionale dei giallorossi, dopo le vittorie ottenute contro Sambenedettese (4-2) e Frosinone (4-1). Di seguito iscelti da Paulo. Portieri: Pau Lopez, Filippo Berti, Antonio MiranteDifensori: Rick Karsdorp, Juan Jesus, Davide Santon, Amir Feratovic, Gianluca Mancini, Moustapha Seck, Devid Bouah, Leonardo Spinazzola, Roger Ibanez, Riccardo CalafioriCentrocampisti: Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini, Diego Perotti, Gonzalo Villar, Jordan Veretout, Amadou DiawaraAttaccanti: Henrikh Mkhitaryan, Edin Dzeko, Cengiz Under, Mirko Antonucci.

CAGLIARI - Allenamento mattutino per il Cagliari in vista dell'amichevole di domani contro la Roma. Ad Assemni, dopo un'attivazione tecnica a torelli, mister Di Francesco e il suo staff hanno proseguito con esercitazioni tattiche.

