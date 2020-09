Basket, playoff Nba. Lakers quasi perfetti: Rockets sotto 3-1 ma aggrappati ad una speranza (Di venerdì 11 settembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

UgoBaroni : RT @Gazzetta_NBA: #Lakers quasi perfetti: #Rockets sotto 3-1 ma aggrappati ad una speranza #basket #Nba #playoffs - Gazzetta_NBA : #Lakers quasi perfetti: #Rockets sotto 3-1 ma aggrappati ad una speranza #basket #Nba #playoffs - sportface2016 : I #Lakers volano sul 3-1 nella serie con #Houston - #Nba - cechi66 : @dayfootball1981 Certo mi avete ricordato che stanotte ci sono i playoff di basket - CorriereQ : Basket Nba; semifinali playoff: Toronto porta Boston alla ‘bella’, Clippers vedono la finale -

I Los Angeles Lakers sono sempre più vicini a conquistare un posto in finale di Western Conference nei playoff Nba: in gara-4 contro gli Houston Rockets, i gialloviola vincono 110-100 dominando per gr ...Lo sanno bene i giocatori di Nba che stanno disputando i playoff del campionato di basket professionistico Usa nella “bolla” di Orlando. Lo sperimentano nel loro piccolo quotidiano tutti gli italiani, ...