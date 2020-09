Violenza sessuale di gruppo su due minorenni: choc a una festa in villa a Matera (Di giovedì 10 settembre 2020) choc a Marconia di Pisticci, Matera,, dove nella notte tra il 7 e l'8 settembre scorso, durante una festa in villa sarebbe avvenuta una Violenza di gruppo su due ragazze minorenni. Indagini sono in ... Leggi su leggo

ValeriaValente_ : “Inviare foto hard è violenza sessuale”: lo ha stabilito la #Cassazione, compiendo un passo importante nella defini… - repubblica : La Cassazione: inviare foto hard a un minore su WhatsApp è violenza sessuale [aggiornamento delle 18:15] - fattoquotidiano : “Violenza sessuale è anche inviare foto hard via Whatsapp a un minore”: la decisione della Corte di Cassazione - _elisabosio : RT @pillow_really: INVIARE FOTO A SFONDO SESSUALE A MINORENNI È UFFICIALMENTE DICHIARATO COME VIOLENZA SESSUALE SONO COMMOSSA ??????????????????????????… - clabellocchi : RT @AMorelliMilano: VIOLENZA CHOC! Marocchino 17enne irrompe in casa sua per rapinarla. Poi l’aggressione e la #violenza sessuale. La donna… -