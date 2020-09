USA, prezzi produzione crescono oltre attese (Di giovedì 10 settembre 2020) (Teleborsa) – Si confrmano in crescita i prezzi alla produzione USA a luglio. Secondo il Dipartimento del Lavoro americano (BLS), i prezzi alla produzione sono cresciuti dello 0,3% rispetto al mese precedente. Il dato risulta migliore delle attese degli analisti che erano per un incremento dello 0,2% e si confronta con il +0,6% del mese precedente. Su base annua i prezzi hanno registrato un decremento dell 0,2% dopo il -0,4% di giugno e rispetto al -0,3% del consensus. I prezzi dei beni e servizi “core”, ovvero l’indice depurato dalle componenti più volatili quali il settore alimentare e quello dell’energia, segnano un +0,4% su mese da un precedente +0,5% (consensus +0,2%), mentre su anno registrano un +0,6% dal +0,3% precedente ... Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : USA prezzi USA, prezzi produzione crescono oltre attese Il Messaggero Usa, indice dei prezzi alla produzione in aumento ad agosto

L’indice dei prezzi alla produzione per la domanda finale negli Stati Uniti è aumentato dello 0,3% in agosto (destagionalizzato), ha riferito oggi il Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti. I ...

