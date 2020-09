Ufficiale il Samsung Galaxy M51 con batteria da 7000mAh (Di giovedì 10 settembre 2020) Possiamo finalmente dire che il Samsung Galaxy M51 è stato ufficializzato, apparso com’è sul sito della divisione indiana del colosso di Seul. Quel che più colpisce del dispositivo è la batteria da 7000mAh, una capacità a dir poco mostruosa (come ha giustamente sottolineato lo stesso produttore asiatico), con supporto alla ricarica rapida a 25W. Le specifiche tecniche del Samsung Galaxy M51 sono le seguenti: schermo sAMOLED Plus Infinity-O da 6.7 pollici con risoluzione FHD+, processore Snapdragon 730G, 6/8GB di RAM LPDDR4x, 128GB di storage interno (espandibile tramite microSD fino a 512GB). Buono anche il comparto fotografico posteriore, contraddistinto dalla configurazione 64 + 12 + 5 + 5MP (principale, ultra-grandangolare, ritratto e ... Leggi su optimagazine

