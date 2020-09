Senato: Conte, 'grazie Segre per impegno contro odio e discriminazioni' (Di giovedì 10 settembre 2020) grazie per l'impegno quotidiano contro ogni forma di indifferenza, di odio, di discriminazione'. Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in occasione del 90esimo compleanno ... Leggi su tvsette

Ultime Notizie dalla rete : Senato Conte Senato: Conte, 'grazie Segre per impegno contro odio e discriminazioni' Affaritaliani.it Dal referendum usciranno massacrati il Parlamento e il Pd di Zingaretti

Il taglio dei parlamentari su cui si svolgerà il referendum del 20 settembre prescinde totalmente dalle questioni concernenti il miglioramento del funzionamento del parlamento italiano, ma deriva solo ...

RICOSTRUZIONE: MARSILIO VS PREMIER CONTE, “TUTTO FERMO NONOSTANTE RASSICURAZIONI ANCHE SU CRATERE L’AQUILA”

L’AQUILA – “Nonostante la rassicurazioni nel vertice del 3 settembre scorso a palazzo Chigi, alla presenza del commissario per la ricostruzione 2016-2017 Giovanni Legnini e dei governatori interessati ...

