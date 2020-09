Scuola di Portaromana, ex discarica trasformata in area gioco (Di giovedì 10 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNocera Superiore (Sa) – Da quest’oggi i bambini della Nave-Scuola di Portaromana hanno un nuovo spazio dove poter giocare e svolgere attività educative. Era un’area piena di rifiuti, abbandonata a se stessa: l’abbiamo bonificata, riqualificata con manto erboso antitrauma ed attrezzata con pannelli ludici. “Nonostante i tagli agli stanziamenti statali – dichiara il sindaco Giovanni Maria Cuofano – sulle scuole abbiamo investito sempre 1 euro in più e mai 1 in meno per assicurare agli alunni ed al personale ambienti dignitosi ed istituti più sicuri: proprio la Scuola di Portaromana è la testimonianza di come si possa trasformare la carcassa di uno scheletro in un ambiente bello, sicuro, ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Portaromana Scuola di Portaromana, ex discarica trasformata in area gioco anteprima24.it Scuole, tanti dubbi sulle riaperture Didattica a distanza per una su tre A Bagno a Ripoli un bimbo positivo

Lunedì gli studenti toscani torneranno a fare lezione in classe. Ma un istituto superiore su tre dovrà comunque ricorrere alla didattica a distanza. «Un terzo delle scuole superiori in Toscana utilizz ...

Firenze, scuole superiori: trovate nuove aule, ma servirà ancora la didattica a distanza

Conto alla rovescia iniziato per il rientro a scuola, dopo i mesi di stop dell'emergenza Covid. Gli uffici competenti della Città Metropolitana di Firenze hanno aperto i cantieri e individuato soluzio ...

Lunedì gli studenti toscani torneranno a fare lezione in classe. Ma un istituto superiore su tre dovrà comunque ricorrere alla didattica a distanza. «Un terzo delle scuole superiori in Toscana utilizz ...Conto alla rovescia iniziato per il rientro a scuola, dopo i mesi di stop dell'emergenza Covid. Gli uffici competenti della Città Metropolitana di Firenze hanno aperto i cantieri e individuato soluzio ...