Renzi punta alla Toscana | ma i sondaggi non riportano molti consensi

Matteo Renzi corre alla conquista della Toscana con il candidato Eugenio Giani, ma i sondaggi mostrano IV al 7,5% Matteo Renzi nella tornata elettorale del 20 e 21 settembre punta alla conquista della Toscana, per la prima volta il senatore fiorentino presenterà il simbolo di Italia Viva sulle schede elettorali. Dunque il voto del prossimo 20 e 21 settembre, invece, sarà un vero battesimo per Italia Viva. Ma nei sondaggi il candidato Renziano per la Toscana, Eugenio Giani, non raccoglie particolari consensi. IV al momento nei sondaggi infatti è ferma al 7,5%. La perdita di consensi secondo molti potrebbe essere una ...

AnnaStramigioli : @marcocobianchi @borghi_claudio Renzi punta sul SI. Auspica che si apra così la porta a successive riforme e rilanc… - MaxRibaudo : @AdrianaSpappa @ellyesse L'esperimento civatiano fu caratterizzato, da un lato, di voler spaccare il M5s e portarlo… - Alessia69406712 : @Misurelli77 Ci ha provato con Calenda, forse punta Renzi. - Nyarlatothep1 : @doluccia16 Osservare prego le orecchie a punta di Renzi, e' diventato oltre che di parola anche di fatto 'Pinocchio' - CarmineMou : @janavel7 Renzi invece, è ormai palese che punta a quel tipo di elettorato. -

Matteo Renzi presenta il libro "La Mossa del Cavallo" al Teatro Giuditta Pasta per la lista civica "Con Saronno-Gilli Sindaco"

A pochi giorni ormai dalla chiamata alle urne, che decideranno il nuovo sindaco di Saronno, il candidato Pierluigi Gilli, invita il Senatore Matteo Renzi per presentare il suo nuovo libro “La Mossa de ...

Elezioni comunali Mantova: Renzi lancia la sfida ai populisti e proietta Palazzi verso il bis

«Mattia ha dato energia e grinta alla città, ma il meglio deve ancora venire». Attacca il deputato Baroni di Forza Italia: «Non sa cosa sia il bene comune» MANTOVA. «Palazzi ha restituito energia e gr ...

