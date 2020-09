Pontassieve, chi è la donna che ha aggredito Salvini: “In passato è stata vittima di razzismo” (Di giovedì 10 settembre 2020) Chi è la donna protagonista dell’aggressione di Salvini a Pontassieve Ieri, mercoledì 10 settembre, il leader della Lega Matteo Salvini è stato vittima di un’aggressione a Pontassieve, a pochi chilometri da Firenze, durante un comizio della campagna elettorale per le elezioni regionali in programma il 20 e 21 settembre 2020. Il leghista è stato strattonato (qui il video dell’aggressione) da una ragazza di circa 30 anni che gli ha strappato la camicia e anche la catenina che aveva al collo, presumibilmente un rosario, urlando: “Io ti maledico”. Oggi emergono dettagli sull’identità dell’aggreditrice, oggetto di una feroce campagna d’insulti sulle pagine Facebook della Lega e dai simpatizzanti di ... Leggi su tpi

marcodimaio : La giusta dialettica politica, quando scade nella violenza, passa in secondo piano. Solidarietà al senatore… - patriziagatto3 : RT @Ettore572: Chi è la trentenne del Congo che ha aggredito Salvini: ha un contratto con il Comune rosso di Pontassieve - antonioheinzl : RT @MarcoSanavia1: La violenta squadrista africana è impiegata nel comune di Pontassieve. Mi viene da pensare che razza di clima da invasat… - GeomLomasto : RT @mat_brandi: La giovane che ha aggredito Salvini a #Pontassieve è cresciuta a pane e Repubblica. Passa la giornata su OPEN e La7 e crede… - CordioliMirco : RT @MarcoSanavia1: La violenta squadrista africana è impiegata nel comune di Pontassieve. Mi viene da pensare che razza di clima da invasat… -

Ultime Notizie dalla rete : Pontassieve chi

Se ne sono dette tante sulla 30enne, ma il sindaco Monica Marini ha raccontato un aneddoto circa il passato della donna. In questo articolo ci concentreremo sulla donna di origine congolese che ha agg ...Il suo gesto, secondo la questura, non era programmato, e non è legato alla manifestazione di protesta che ha accolto Salvini in città, a cui hanno partecipato poche decine di contestatori. «La camici ...