POCO X3 NFC: a breve il Flash Sale [Agg. Disponibile!] (Di giovedì 10 settembre 2020) Il POCO X3 NFC è disponibile su Amazon per gli eventi Flash Sale ed Early Bird nelle colorazioni Shadow Gray e Blue Cobalt. La versione 6/64GB, in entrambe le colorazioni potrebbe riapparire presto, mentre la versione 6/128GB è disponibile al Pre-Ordine con spedizione prevista a partire dal 15 settembre.Articolo originale 09.09.2020: POCO X3 NFC, il terzo smartphone del sub-brand Xiaomi, si prepara all’evento Flash Sale su sito ufficiale mi.com e Amazon, ecco i dettagli! POCO X3 NFC – Scheda tecnica e informazioni Nel nostro precedente articolo abbiamo parlato dei pregi del nuovo SoC Snapdragon 732G, citando l’adozione da parte del marchio POCO. Il noto marchio cinese ha, infatti, progettato un nuovo smartphone alimentato ... Leggi su windowsinsiders

lillydessi : POCO X3 NFC acquistabile su Amazon a un prezzo bomba per 24 ore - - lillydessi : POCO X3 NFC in offerta lancio da oggi su Amazon: best-buy a soli 199€ - Androidworld - scontiamici : Preordine Xiaomi POCO X3 NFC, Smartphone 6+128GB Snapdragon 732G, 64MP AI Quad-Camera Prezzo in offerta: 249,90 €… - Giulio_Minotti : #Xiaomi POCO X3 NFC: un completo #smartphone low cost Potrebbe interessarti: - _IL_DIGA_ : @AskFrancesca Allora qua c'è il link allo store di Xiaomi Italia, compri alla fonte senza passare da Amazon -