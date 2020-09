Piano cashless, Governo studia estensione programma a tutte le spese (Di giovedì 10 settembre 2020) (Teleborsa) – Nel Piano cashless previsto dal Governo per ridurre l’uso del contante e far emergere l’economia sommersa del “nero” potrebbero rientrare tutte le le spese e le prestazioni di servizio, escludendo di fatto solo quelle effettuate online (che quindi sono necessariamente con moneta elettronica). Un cambio di direzione importante quello dell’esecutivo che, inizialmente, prevedeva il cashback solo per una limitata categoria di servizi – spese per barbieri, parrucchieri o per la cura della persona, ricambi auto, ristoratori e albergatori sulla falsa riga di quanto sperimentato in Portogallo – ma che, anche a causa del Covid, ha deciso di rivedere le regole in corsa. Il sistema premiale per moneta elettronica o altre forme di ... Leggi su quifinanza

