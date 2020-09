Per il Covid 100 mila migranti rientrano in Venezuela. In Austria aumento contagi e “semaforo giallo” (Di giovedì 10 settembre 2020) La crisi ha obbligato le famiglie Venezuelane migrate in Colombia e Brasile a tornare. A Vienna 260 contagi in un giorno Leggi su lastampa

HuffPostItalia : Affermò “Covid è punizione di Dio per i gay”, ora è positivo il patriarca ortodosso Filaret - fanpage : Accusò gli omosessuali di essere responsabili della pandemia. Ora è positivo al Covid - borghi_claudio : So che si deve parlare solo dei morti di Covid ma l'uomo muore anche di altro. Questa era una persona competente ch… - MarcoCapoccetti : RT @Brunomgiordano: Comunque alla sede della lega calcio evidentemnte si entra senza mascherina e controllo. Lunedì a Milano hanno sgombera… - ticinonews : “Covid punizione per i gay”, patriarca contagiato -

Ultime Notizie dalla rete : Per Covid Vaccino per il Covid, l’Oms: “Bisognerà aspettare fino al 2022, non è formula magica” Il Fatto Quotidiano Coronavirus, 1.434 nuovi positivi in 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – Sono 1.434 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia registrati nelle ultime 24 ore, e 14 i decessi che portano il totale delle vittime a 35.577. E’ quanto si legge nel bollettino de ...

Milano, sprint verso l’attivazione della nuova linea metro M4

MILANO (ITALPRESS) – E’ finito oggi alla Stazione Solari il viaggio nel sottosuolo di Milano delle TBM (Tunnel Boring Machine, fresa meccanica) per la nuova linea metropolitana M4, con il breakthrough ...

ROMA (ITALPRESS) – Sono 1.434 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia registrati nelle ultime 24 ore, e 14 i decessi che portano il totale delle vittime a 35.577. E’ quanto si legge nel bollettino de ...MILANO (ITALPRESS) – E’ finito oggi alla Stazione Solari il viaggio nel sottosuolo di Milano delle TBM (Tunnel Boring Machine, fresa meccanica) per la nuova linea metropolitana M4, con il breakthrough ...