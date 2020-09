NBA 2K21: come guadagnare velocemente VC (Di giovedì 10 settembre 2020) Volete migliorare in fretta il vostro giocatore o formare una grande squadra? Ecco allora come guadagnare VC velocemente su NBA 2K21 La Valuta Virtuale (o VC) è in assoluto una delle cose più importanti di NBA 2K21. Questo tipo di moneta infatti permette di potenziare il vostro giocatore nella modalità Il Mio Giocatore per competere ai più alti livelli nel Quartiere. Inoltre è la valuta necessaria per compiere gli acquisti nella modalità La Mia Squadra. Andiamo quindi a scoprire nella nostra guida come è possibile guadagnare velocemente i VC all’interno di NBA 2K21. Una moneta universale I VC possono essere usati per moltissime attività, dal potenziamento del proprio ... Leggi su tuttotek

