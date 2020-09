Inter, frenata per Darmian: prima bisogna sfoltire la rosa (Di giovedì 10 settembre 2020) frenata Inter per Darmian Momento di stasi per il calciomercato dell’Inter che prima di fare nuovi acquisti ha bisogno di cedere, non tanto per una questione economica, quanto piuttosto per una questione numerica. E in questo senso si registra un rallentamento per l’arrivo di Matteo Darmian dal Parma. Il difensore azzurro, che può essere usato anche come esterno, prima di approdare in nerazzurro deve aspettare un’uscita nel reparto arretrato e l’indiziato sembra essere Diego Godin. (fonte: Corriere dello Sport) L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine

