In pensione il PIN INPS: si passa allo SPID da ottobre (Di giovedì 10 settembre 2020) Il PIN INPS sarà un vecchio ricordo nel giro di poco tempo e comunque i nuovi iscritti al portale di previdenza sociale dovranno usufruire dei relativi servizi in una nuova modalità che prevede lo SPID. La novità in arrivo è abbastanza corposa e va di certo raccontata nel dettaglio. La data esatta in cui il PIN INPS non sarà più fornito per l’accesso ai servizi previdenziali è quella del 1 ottobre. Il grosso cambiamento impatterà prima di tutto coloro che accedono per la prima volta al portale pubblico: coloro che, al contrario, già da tempo hanno a disposizione proprio il loro PIN personale, avranno diritto ad usufruire di una deroga alla novità, per un tempo in realtà ancora non ben precisato. Per loro, la circolare ... Leggi su optimagazine

