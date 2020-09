Glaucoma, fare più movimento per prevenirlo (Di giovedì 10 settembre 2020) L’hanno chiamato “il ladro silenzioso della vista”. Come un topolino che rosicchia una crosta di formaggio, a piccolissime dosi, giorno dopo giorno, il Glaucoma “ruba” in modo impercettibile le capacità visive, senza che ce ne accorgiamo. I controlli regolari sono lo strumento ottimale per giocare d’anticipo sulla patologia, ma anche le buone abitudini contano in prevenzione, come raccontano gli esperti presenti al Congresso AISG (Associazione Italiana studio Galucoma). Dieci minuti di movimento in più ogni giorno C’è una ricetta semplice che aiuta nella prevenzione della malattia oculare, a costo zero: si chiama attività fisica. “Purtroppo quando la riduzione della visione periferica è percepita dal paziente il danno è già avvenuto ed è irreversibile ... Leggi su dilei

bergamosalute : Fare ogni giorno un po’ di esercizio fisico aiuta ad abbassare il rischio di essere colpiti da Glaucoma. Lo consig… - Agenpress : Rischio glaucoma: diminuisce con 10 minuti al giorno di movimento - SarcasticSoIo : @maravjade È glaucoma E certo che ci so fare, sono bravo in tutto -

Ultime Notizie dalla rete : Glaucoma fare Glaucoma, fare più movimento per prevenirlo DiLei Glaucoma, il 50% dei pazienti non sa di averlo: come evitare di scoprirlo troppo tardi

Ne soffrono 1 milione 200 mila persone in Italia, ma il 50% dei pazienti non sa di averlo. Da domani gli specialisti si confrontano su nuove terapie, diagnosi e Linee guida al Congresso internazionale ...

Glaucoma, nemico silenzioso che “ruba” la vista

È la seconda causa di cecità nei Paesi industrializzati: il glaucoma, malattia neurodegenerativa, sarà al centro del 4° Congresso internazionale Aisg (Associazione italiana per lo studio del glaucoma) ...

Ne soffrono 1 milione 200 mila persone in Italia, ma il 50% dei pazienti non sa di averlo. Da domani gli specialisti si confrontano su nuove terapie, diagnosi e Linee guida al Congresso internazionale ...È la seconda causa di cecità nei Paesi industrializzati: il glaucoma, malattia neurodegenerativa, sarà al centro del 4° Congresso internazionale Aisg (Associazione italiana per lo studio del glaucoma) ...