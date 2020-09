Frosinone | 30enne compie suicidio in casa | la scoperta dei genitori (Di giovedì 10 settembre 2020) suicidio Frosinone: un giovane si toglie la vita impiccandosi. Sono la madre ed il padre a rinvenirne il corpo, ancora sconosciuti i motivi dell’estremo gesto. Un triste episodio ha sconvolto la piccola comunità del Comune di Veroli, piccola località situata in Ciociaria. In questa frazione di Castelmassimo, in provincia di Frosinone, un giovane ha commesso … L'articolo Frosinone 30enne compie suicidio in casa la scoperta dei genitori è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Ultime Notizie dalla rete : Frosinone 30enne Frosinone | 30enne compie suicidio in casa | la scoperta dei genitori ViaggiNews.com