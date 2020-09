F1, Norris: “Nel GP di Toscana proveremo a salire sul podio” (Di giovedì 10 settembre 2020) “Carlos e’ stato piu’ bravo di me, era davanti anche nelle qualifiche. Peccato perche’ potevamo essere entrambi sul podio e per me poteva essere il secondo dell’anno. Ma a causa della bandiera rossa abbiamo perso questa opportunita’ ma ci riproveremo questa settimana”. Così Lando Norris commenta a Sky Sport 24 l’aver fallito di poco la possibilità di risalire sul podio con la sua McLaren a Monza. Il pilota inglese non è riuscito a seguire il compagno Carlos Sainz, ma sembra avere tutte le intenzione di rifarsi al GP di Toscana in programma domenica al Mugello. Leggi su sportface

sportface2016 : #F1, #Norris: 'Carlos e' stato piu' bravo di me, era davanti anche nelle qualifiche. Peccato perche' potevamo esser… - vrncf : se penso a Lando Norris in squadra con Daniel Ricciardo nel 2021, inizio a ridere da adesso ?? - LucaSalvarani11 : @ammaiFiamma @MarcoCiarmatori Non so Rosberg ha battuto Hamilton e a briglie sciolte dava anche idea di poter batte… - beautifiromanov : Sappiamo che ha un ufficio perché ce ne informano Fred e George con il racconto del furto della Mappa dei Malandrin… - riskitall15 : @coldblackarrow @Idonotcombdolls nel caso, se non Ferrari, devi simpatizzare Lando Norris -

Ultime Notizie dalla rete : Norris “Nel DIRETTA GRAN PREMIO AUSTRIA 2020 – Streaming LIVE TV8 Giornal