F1, GP Toscana Ferrari 1000 Mugello: qualifiche e gara in chiaro su TV8 (Di giovedì 10 settembre 2020) Due su due. La Formula 1 gira ancora in Italia e per il secondo weekend di fila il GP verrà trasmesso in diretta e in chiaro su TV8, visibile anche per i non abbonati al servizio Sky. L’appuntamento è per il weekend 12-13 settembre con il Gran Premio della Toscana dove al Mugello verranno celebrati i 1.000 Gran Premi nella storia della F1 della Scuderia Ferrari. Alle ore 15:00 di sabato 12 settembre il via le qualifiche mentre la partenza della gara è in programma domenica 13 alle 15:10. Leggi su sportface

SkySportF1 : Formula 1, Leclerc: 'Obiettivo del Mugello? Punti e far divertire i tifosi' #SkyMotori #F1 #Formula1 #TuscanGP - SkySportF1 : Formula 1, previsioni meteo per il GP del Mugello #SkyMotori #F1 #Formula1 #TuscanGP - SkySportF1 : Formula 1, GP di Toscana: la Safety Car diventa rossa in onore della Ferrari. FOTO #SkyMotori #F1 #Formula1… - sportli26181512 : Formula 1, GP di Toscana: la Safety Car diventa rossa in onore della Ferrari. FOTO: La Safety Car del GP di Toscana… - Nicosig1997 : RT @SkySportF1: Formula 1, GP di Toscana: la Safety Car diventa rossa in onore della Ferrari. FOTO #SkyMotori #F1 #Formula1 #TuscanGP ????… -