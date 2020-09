Eros Ramazzotti, la profonda indignazione: proprio non lo sopporta (Di giovedì 10 settembre 2020) Questo articolo . Il cantante Eros Ramazzotti sbotta sui social e condivide con i fan la sua enorme indignazione. Scopriamo insieme cosa è successo all’uomo. Eros Ramazzotti, uno dei cantanti più importanti del patrimonio musicale italiano ha voluto lanciare sui social il suo grido di indignazione condividendolo con i fan. Negli scorsi giorni aveva fatto molto sorridere un … Leggi su youmovies

radiosines : Eros Ramazzotti - Parla Con Me - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Eros Ramazzotti - L'Aurora - radiosiciliarse : Eros Ramazzotti - Alla Fine Del Mondo - Lindali98 : #NowPlaying Giorgia - Inevitabile (feat. Eros Ramazzotti) on #FastCast4u.com - RADIOEFFEITALIA : Eros Ramazzotti - Il Gioco Della Verita' -

Ultime Notizie dalla rete : Eros Ramazzotti Eros Ramazzotti canta Battisti RagusaNews Gianna Nannini e il suo amore per Napoli: “Il mio unico cruccio è non essere napoletana”

La rockstar toscana Gianna Nannini in una intervista prima del concerto-evento a Napoli dedicato a Pino Daniele: “Me lo disse una volta pure Angela Luce, tu sei uno strumento napoletano, hai l’anima d ...

La Music Academy riapre. Open day con Random

La Music Academy Rimini riapre i battenti e lo fa con un ospite speciale, Random. Il giovane artista riccionese parteciperà all’Open day in programma domenica 13 settembre dalle 15. Durante il pomerig ...

La rockstar toscana Gianna Nannini in una intervista prima del concerto-evento a Napoli dedicato a Pino Daniele: “Me lo disse una volta pure Angela Luce, tu sei uno strumento napoletano, hai l’anima d ...La Music Academy Rimini riapre i battenti e lo fa con un ospite speciale, Random. Il giovane artista riccionese parteciperà all’Open day in programma domenica 13 settembre dalle 15. Durante il pomerig ...