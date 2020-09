Elisa De Panicis e Mila Suarez infiammano Venezia77: bacio saffico, fan in tilt (Di giovedì 10 settembre 2020) Sul Red Carpet della 77esima edizione del Festival del Cinema di Venezia, Elisa De Panicis e Mila Suarez hanno indubbiamente attirato l’attenzione dei presenti con un improvviso e spiazzante bacio saffico dato dinnanzi ai tanti obiettivi dei fotografi. Un fuori programma del tutto inaspettato quello messo in scena dall’influencer e dall’ex fidanzata di Alex Belli. Al momento non si comprende cosa abbiano voluto dimostrare. Ciò non toglie il fatto che, probabilmente, le ex gieffine potrebbero aver deciso di lasciare un eco, forte e chiaro, durante uno degli eventi cinematografici più importanti. Il bacio passionale discusso da molti in queste ultime ore, potrebbe rivestire un messaggio di protesta, contro chi considera anormale ... Leggi su velvetgossip

repubblica : Venezia 77, il red carpet s'infuoca: il bacio caldissimo tra la vip del 'Grande Fratello' Elisa De Panicis e una os… - Sheva0007 : RT @dea_channel: l'ormai mitico bacio saffico tra Mila Suarez e Elisa De Panicis sul red carpet di Venezia ?????????? - Djesybig : RT @ilgiornale: Il bacio sul red carpet delle due ex gieffine ha scatenato una vera e propria 'tempesta' su Lido - 361_magazine : Bacio saffico tra #MilaSuarez e #ElisaDePanicis a #Venezia77 - MassimoSantoma2 : RT @ilgiornale: Il bacio sul red carpet delle due ex gieffine ha scatenato una vera e propria 'tempesta' su Lido -

Ultime Notizie dalla rete : Elisa Panicis Grande Fratello Vip | il fratello di Balotelli minaccia “Farò danni” Zazoom Blog Elisa De Panicis e Mila Suarez, bacio lesbo passionale sul red carpet a Venezia 77

Le due si lanciano in un fuori programma che fa impazzire i fotografi presenti Nessuna distanza di sicurezza anti-Covid per le ex gieffine al Lido… Elisa De Panicis e Mila Suarez infiammano la Mostra ...

Elisa De Panicis e Mila Suarez “congiunte”: il bacio saffico infiamma Venezia 77

Un fuoriprogramma intenso quello che si è visto sul red carpet de Le sorelle Macaluso, il nuovo film di Emma Dante tratto da una sua pièce teatrale. Elisa De Panicis e Mila Suarez si sono lasciate and ...

Le due si lanciano in un fuori programma che fa impazzire i fotografi presenti Nessuna distanza di sicurezza anti-Covid per le ex gieffine al Lido… Elisa De Panicis e Mila Suarez infiammano la Mostra ...Un fuoriprogramma intenso quello che si è visto sul red carpet de Le sorelle Macaluso, il nuovo film di Emma Dante tratto da una sua pièce teatrale. Elisa De Panicis e Mila Suarez si sono lasciate and ...