“De Laurentiis era a 30 metri da me, domani farò il tampone” (Di giovedì 10 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “domani farò il tampone”. Così all’Adnkronos il presidente della Lazio Claudio Lotito dopo la notizia della positività di Aurelio De Laurentiis. All’Hotel Hilton, mentre si discuteva sui diritti tv, c’era naturalmente anche il presidente biancoceleste. “Ci tengo proprio a sottolinearlo, – continua Lotito – in qualità di presidente di una squadra professionista, che sono sempre sottoposto al protocollo del calcio. Ogni 4 giorni faccio il tampone e ogni 14 il sierologico. Sono super controllato, anche in ritiro ad Auronzo con la squadra ho adottato queste misure previste dal protocollo calcistico. domani farò il tampone, avendo fatto l’ultimo 3 giorni fa. Nessun problema dunque. Lo avrei ... Leggi su anteprima24

sscnapoli : Aurelio De Laurentiis positivo al Covid-19 ?? - pisto_gol : Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è positivo al Covid-19. Ieri aveva partecipato alla riunione di Lega… - ZZiliani : Fine corsa dell’affare del secolo (per De Laurentiis). La Juve iscrive a bilancio 18 milioni di minusvalenza (ultim… - factchecking18 : @CarloCalenda Calenda, non scada anche lei nel populismo. Chi sta prendendo in giro gli italiani è proprio De Laur… - zittononcisto : RT @Una_Gioia_Mai: Oggi il COGLIONE del giorno è Aurelio de Laurentiis: con i sintomi del covid, in attesa dell'esito del tampone, va in gi… -

