Cirio (pres. Regione Piemonte): «Lo Stadium non è un supermercato» (Di giovedì 10 settembre 2020) Il presidente della Regione Piemonte ha parlato della proroga della chiusura degli stadi Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, in una intervista a Tuttosport ha parlato dell’ultimo decreto del Governo che proroga la chiusura degli stadi fino al prossimo 7 ottobre. PIANO SICUREZZA – «Ho sentito le valutazioni del presidente Conte, che sono difformi da quelle che aveva espresso il Ministro Spadafora. Non è la prima volta che assistiamo ad una diversità di linea di condotta. Ma ho anche constatato che c’era disunione tra le società di calcio: non tutti erano pronti come la Juventus. Ho parlato con il presidente Agnelli i primi giorni di agosto, dopo il ... Leggi su calcionews24

