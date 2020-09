Carlo Conti: “Dovrò inventarmi uno stratagemma per ricreare il calore degli applausi” (Di giovedì 10 settembre 2020) “Abbiamo una sala molto grande dove i protagonisti verranno truccati, in dieci postazioni distanziate e separate. Sarà tutto molto distanziato e purtroppo si perderà quella goliardia tipica di Tale e Quale Show… Non sappiamo ancora se ci sarà la possibilità di avere il pubblico in forma ridotta, deciderà la Rai. Dovrò comunque inventarmi uno stratagemma per ricreare il calore degli applausi”. A dirlo è Carlo Conti che in un’intervista al settimanale Oggi racconta la nuova sfida che lo aspetta con il ritorno in onda del suo “Tale e Quale Show“, giunto ormai alla decima edizione. Certo, a causa delle misure di sicurezza anti-Covid sarà un’edizione diversa rispetto a quelle a ... Leggi su ilfattoquotidiano

