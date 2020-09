Borse europee negative aspettando la BCE. Più stabile Piazza Affari (Di giovedì 10 settembre 2020) (Teleborsa) – Bilancio negativo per le principali Borse europee, mentre la borsa di Milano viaggia sulla linea di parità. Occhi puntati sulla BCE, il principale evento di settembre e sulle indicazioni prospettiche che arriveranno dalla riunione di politica onetaria. L’Euro / Dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,26%. Lieve miglioramento dello spread, che scende fino a +147 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all’1,00%. Tra le principali Borse europee senza slancio Francoforte, che negozia con un -0,1%, sotto pressione Londra, con un forte ribasso dello 0,73%, e tentenna Parigi, che cede lo 0,47%. Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui ... Leggi su quifinanza

