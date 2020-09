Bordelli riaperti. Ma i clienti dovranno dare nome e cognome (Di giovedì 10 settembre 2020) Daniel Mosseri Basta lockdown per i Bordelli: si torna al lavoro. Lo ha deciso il tribunale amministrativo d'appello del Nord Reno-Vestfalia Basta lockdown per i Bordelli: si torna al lavoro. Lo ha deciso il tribunale amministrativo d'appello del Nord Reno-Vestfalia (Nrw), il più popoloso fra i 16 Länder tedeschi, accogliendo la domanda di una società che gestisce uno studio di massaggi erotici a Colonia. La sentenza sospende con effetto immediato l'ordinanza con cui il governo regionale di Düsseldorf aveva chiuso i Bordelli per frenare la diffusione della pandemia così come aveva chiuso le palestre, le discoteche e vietato le feste private. Feste che invece sono ripartite con la fase 2, assieme alle palestre che hanno riaperto in Germania lasciando però chiuso gli spogliatoi, come misura ... Leggi su ilgiornale

