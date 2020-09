Addio a Franco Maria Ricci (Di giovedì 10 settembre 2020) É morto all’età di 83 anni Franco Maria Ricci, grafico, editore, designer e collezionista la cui fama era riconosciuta a livello internazionale. Fin dai primi anni Sessanta si è occupato della figura di Giambattista Bodoni di cui ristamperà in edizione anastatica il Manuale Tipografico. Da quel momento in avanti la cura di volumi pregiati proseguirà con convinzione. Intanto progetta marchi, pubblicità e manifesti. Nel 1965 la sua FMR, casa editrice storica parmense, inizia a pubblicare libri di notevole livello artistico … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

