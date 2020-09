Accoltellato per riavere un pallone Torre Boldone, in 4 contro un 21enne (Di giovedì 10 settembre 2020) I Carabinieri della Stazione di Bergamo hanno denunciato per lesione personale aggravata, rapina ed omissione di soccorso, quattro ragazzi originari della Bassa Val Seriana, tutti minorenni e di età compresa tra i 15 e i 17 anni, e per il solo reato di omissione di soccorso altri quattro ragazzi, anch’essi minorenni. Leggi su ecodibergamo

liottagio : @Inter_en Per calmarmi mi sono accoltellato una coscia. - monika_mazurek : RT @magicaGrmente22: Dove non succede mai niente ... 'un 33enne Afgano e un 35enne Algerino hanno iniziato a litigare per futili motivi'.… - DelgadoSveva : RT @magicaGrmente22: Dove non succede mai niente ... 'un 33enne Afgano e un 35enne Algerino hanno iniziato a litigare per futili motivi'.… - FerranteGonzaga : RT @magicaGrmente22: Dove non succede mai niente ... 'un 33enne Afgano e un 35enne Algerino hanno iniziato a litigare per futili motivi'.… - bb_1774 : RT @magicaGrmente22: Dove non succede mai niente ... 'un 33enne Afgano e un 35enne Algerino hanno iniziato a litigare per futili motivi'.… -