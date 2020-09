Xbox Series X è ufficiale! Prezzo, data di uscita e inizio dei pre-order (Di mercoledì 9 settembre 2020) In questi minuti Microsoft ha annunciato finalmente il Prezzo e la data di uscita della sua console di punta, Xbox Series X: la data prevista è il 10 novembre e sarete in grado di acquistarla ad un costo di 499 euro.I preordini per la nuova console inizieranno il 22 settembre, con la società che offrirà anche Xbox Series X attraverso il suo programma Xbox All Access. Xbox All Access è un pacchetto che suddivide il costo di una console Xbox, Xbox Game Pass Ultimate e Xbox Live in pagamenti mensili per 24 mesi.Per adesso Xbox All Access sarà ora disponibile in 12 paesi in tempo per il lancio di Xbox ... Leggi su eurogamer

